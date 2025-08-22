Yaşam

Gündoğmuş'ta dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dağda mahsur kalan 5 keçi, 9 gün sonra İHH'nın Alanya birimi tarafından kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Karabul Mahallesi Susambeli Yaylası'nda çobanlık yapan Hasan Hüseyin Öztürk'e ait 5 keçinin 2 bin 600 metre yükseklikteki dağda mahsur kaldığı ihbarını alan İHH Alanya ekibi, bölgeye gitti.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından keçiler, ipli sistem kurularak mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

İHH Alanya ekibi, keçileri sahibine teslim etti.

