Eski sevgilisini market çıkışında darbetti! Müşteriyi bıçakladı

Yalova’da eski sevgilisini çalıştığı markette darbeden ve olaya müdahale eden bir müşteriyi bıçaklayan A.Y., hakkında verilen serbest bırakma kararının ardından yeniden gözaltına alındı. Kahramanmaraş’ta yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 05:35

Olay, 18 Ağustos'ta Yalova'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Market çalışanı N.T. (44) ile konuşmak isteyen eski sevgilisi A.Y., iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında N.T.'ye tokat atan A.Y., kadının market içine kaçmasının ardından peşinden giderek tekme ve yumruklarla darbetti.

Bu sırada olaya müdahale eden müşterilerden Emin E., A.Y. tarafından bıçakla bacağından yaralandı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALI MÜŞTERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yalovaspor tribün liderlerinden olduğu öğrenilen Emin E., çevredeki esnafın ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek yeniden gözaltı kararı çıkardı.

Kahramanmaraş'ta olduğu belirlenen A.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

