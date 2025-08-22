Bursa’da kavgayı ayıran güvenlik görevlisi bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikası önünde çıkan kavga sırasında araya giren güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 05:24

Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının önünde meydana geldi. Park halindeki bir araçta kadın ile erkek arasında kavga çıktığını gören fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç. (32), tarafları ayırmak için müdahale etti. Ancak çıkan arbedede güvenlik görevlisi bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

