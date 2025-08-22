Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 279 kök kenevir ve 9.38 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
ABONE OL
Bingöl Valiliği'nden yapılan çalışmada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı, İsth.Ş.Md.lüğü, Merkez İlçe J.K.lığı/ Ilıcalar J.Krk.K.lığı ile Genç İlçe J.K.lığı ekiplerimizce, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam; 9.38 gram kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir" denildi.