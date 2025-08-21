Yalova Esenköy'de 100 kınalı keklik doğaya salındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 100 kınalı keklik doğaya salındı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:46

Doğadaki zararlı hayvanların ve özellikle kenelerin sayılarını azaltarak ekolojik dengeye katkı sağlanması, bölge ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla Yalova'da doğaya kınalı keklik salınmaya devam ediyor. Bu çerçevede Esenköy beldesinde 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Böylece yıl içinde il genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı 400'e ulaştı.

