Yalova Esenköy'de 100 kınalı keklik doğaya salındı
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 100 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğadaki zararlı hayvanların ve özellikle kenelerin sayılarını azaltarak ekolojik dengeye katkı sağlanması, bölge ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla Yalova'da doğaya kınalı keklik salınmaya devam ediyor. Bu çerçevede Esenköy beldesinde 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Böylece yıl içinde il genelinde doğaya bırakılan keklik sayısı 400'e ulaştı.