Ramiz Dayı'nın gençliğini oynayan Ufuk Bayraktar gözaltında! İşletmeden haraç talep etti iddiası
Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğine hayat veren oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir işletmeden haraç talep ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
"HAFTALIK 25 BİN TL VERECEKSİN"
Ünlü oyuncunun ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Bayraktar dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya düşürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin ortaya çıkması ve şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bayraktar'ı gözaltına aldı. 43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.