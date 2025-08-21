Niğde tarımı turizme açılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında imzalanan Agro-Turizm Protokolü kapsamında ilk etkinlik düzenlendi.

Kentin tarım potansiyelinin turizmle buluşturulmasını hedefleyen proje çerçevesinde, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kaynarca Köyü'nde domates ve lahana hasadı gerçekleştirildi.

Katılımcılar, tarımsal üretimin aşamalarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Projenin sürdürülebilir tarım, organik üretim ve yerel ürünlerin tanıtımı gibi alanlarda Türkiye'de örnek teşkil edeceğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde, fasulyede Türkiye birincisi, lahanada ikinci, kiraz ve çavdarda birinci sırada. Ancak bu potansiyel yeterince bilinmiyor. Yerel ürünlerin korunması, geliştirilmesi ve turizme kazandırılması açısından bu proje önemli bir adım. Bu sayede Niğde'nin tarımsal gücünün daha geniş kitlelere tanıtılacağına inanıyorum" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin araştırma ve uygulama sahalarında yapılacak tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile tarıma dayalı turizmin çeşitlendirileceğini vurgulayarak, "1200 dekardan fazla alanda yürüttüğümüz çalışmalarla şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Agro-turizm protokolü ile bu faaliyetleri ulusal ve ilerleyen dönemde uluslararası düzeye taşımayı hedefliyoruz. Böylece Niğde tarımının dünya çapında tanınmasına katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürü Elif Belkız Baştürk de agro-turizmin kente yeni bir turizm destinasyonu kazandıracağına dikkat çekti.

Baştürk, "Niğde tarımsal açıdan çok güçlü bir şehir. Kültür yolları, inanç ve doğa turizmiyle birlikte artık agro-turizm de kentimizin önemli bir değerine dönüşecek. Ziyaretçilerimiz hasat dönemlerinde tarlalarda ürün toplayacak, dalından meyve ve sebze yemenin keyfini yaşayacak. Türkiye'de bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynarca Köyü Muhtarı Vedat Altınöz ise köylerinin beyaz lahananın ana vatanı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 bin dekarlık alanda beyaz lahana üretimi yapıyoruz. 400 kayıtlı çiftçimiz var. Yıllık yaklaşık 300 bin ton üretimle Türkiye'de önde gelen köylerden biriyiz. Hedefimiz Kaynarca lahanasını tüm dünyaya tanıtmak" diye konuştu.

Agro-Turizm Projesi kapsamında önümüzdeki süreçte farklı ürün hasatları ve çalıştaylarla etkinlikler devam edecek.