İzmir'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde 101 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:54

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Menderes ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botlar tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler durdurulan hareketli botlardaki 5'i çocuk 87 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Ayrıca Dikili ilçesi Fransız koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.