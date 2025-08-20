Yaşam

Zeynep Sut'un ön otopsisinde dikkat çeken olay! Akıllara Narin Güran vakası geldi

Mardin'de geçtiğimiz günlerde ailesinin jandarmayı arayarak 12 yaşındaki kızları Zeynep Sut'un kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Zeynep Sut'un cansız bedeni otomobilde battaniyeye sarılı halde bulunurken, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Talihsiz kızın yapılan ön otopsisinde iç kanama tespit edilirken, battaniyede de çok sayıda parmak izi bulunduğu bildirildi. Şüphe uyandıran gelişmeler sonrası akıllara Narin Güran olayı geldi.

Meydana gelen acı olayda küçük Zeynep'in kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Cansız bedenine Derik Akça Köyü'ne 1.5 km mesafede ulaşıldı.

12 YAŞINDAKİ ZEYNEP NASIL ÖLDÜ?

İNCİR YEMEYE DİYE EVDEN AYRILDI
İddiaya göre, kırsal Akçay Mahallesi'nde oturan küçük Zeynep, önceki gün ailesine "İncir yemeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Zeynep'in incir ağaçlarının olduğu kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep'in cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Ailenin, Zeynep'i düştüğü yerden çıkardığı ve vefat ettiğini anlayınca battaniyeye sardığı öne sürüldü.

Zeynep Sut'un düştüğü iddia edilen kayalık alan (A Haber arşiv)Zeynep Sut'un düştüğü iddia edilen kayalık alan (A Haber arşiv)

Sabah'ın haberine göre görevlilerin yaptığı kontrolde de küçük kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Zeynep'in cenazesi, Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Kasım Sut, kızının düşme haberini korucu olarak görev yaptığı karakolda öğrendiğini belirterek, büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Battaniyede yapılan incelemede ise çok sayıda parmak izi olduğu görüldü.

Zeynep Sut'un ön otopsisinde iç kanama tespit edildi. (A Haber arşiv)Zeynep Sut'un ön otopsisinde iç kanama tespit edildi. (A Haber arşiv)

ÖN OTOPSİDE İÇ KANAMA DETAYI
Küçük Zeynep'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi. Ön otopsi raporunda küçük kızın, vücut bütünlüğünün bozulmadığı, iç organlarında darbeye bağlı kanamalar tespit edildiği öğrenildi. Zeynep'in düşme sonucu mu cinayet nedeniyle mi öldüğü kesin otopsi raporundan sonra belli olacak.

Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan günler sonra dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. (A Haber arşiv)Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan günler sonra dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. (A Haber arşiv)

AKILLARA NARİN GÜRAN OLAYI GELDİ
Zeynep'in şüpheli ölümü, Narin Güran (8) cinayetini akıllara getirdi. Narin Güran Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu. Ardından küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül 2024'te köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.