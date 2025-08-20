Vatandaşın sağlıyla oynuyorlardı! Bakanlık harekete geçti: Tonlarca süt ve süt ürünü muhafaza altına alındı

CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'deki denetimlerde, bin ton süt ürünü ile 907 ton ultra yüksek sıcaklıkta işlenmiş (UHT) sütün ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını duyurdu. Söz konusu işletmeler hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:01

Paylaş



ABONE OL

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında resmi kontroller gerçekleştirildi.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ

Yapılan kontrollerde; ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tespit edildi.

İŞLETMELER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Bu kapsamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 ton 850 kilogram pastörize laktik tereyağı, 1 ton 350 kilogram UHT süt, 118 bin 320 litre 1 yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 ton 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 ton eritme peynir, 387 ton 742 kilogram teleme peyniri, 58 ton 325 kilogram süt tozu, 22 ton 875 kilogram tereyağı, 49 ton 933 kilogram labne olmak üzere; yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındı. Söz konusu işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN