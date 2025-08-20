Nesli tükenmekte! Uzundere'de görüntülendi
Erzurum’un Uzundere ilçesi Pirinkayalar mevkiinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi. Doğada nadiren rastlanan bu tür, kamp yapan vatandaşların kamerasına yansıdı.
Görüntüler Erzurum'da kayda geçti.
Vatandaşlar sevimli görünümleriyle dikkat çeken Arap tavşanını simitle besledi. Ender rastlanan bu canlıyı ilk kez gördüklerini belirten doğaseverler bu anları ölümsüzleştirmek için kayda aldı.
Bilim insanları Arap tavşanının yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çekerek bu türün doğal yaşamda beslenme şekline müdahale edilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
Erzurum'un eşsiz doğasında böyle özel canlılara ev sahipliği yapılması bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.