Nesli tükenmekte! Uzundere'de görüntülendi

Vatandaşlar sevimli görünümleriyle dikkat çeken Arap tavşanını simitle besledi. Ender rastlanan bu canlıyı ilk kez gördüklerini belirten doğaseverler bu anları ölümsüzleştirmek için kayda aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı (A HABER ARŞİV)

Bilim insanları Arap tavşanının yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çekerek bu türün doğal yaşamda beslenme şekline müdahale edilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Erzurum'un eşsiz doğasında böyle özel canlılara ev sahipliği yapılması bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.