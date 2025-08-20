İzmir açıklarında batmak üzere olan bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında batmak üzere olan bottaki 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre açıkta su alan ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yardım istemesi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, yarı batık haldeki botta bulunan 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni botlara aldı.
Karaya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.