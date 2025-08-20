İstanbul'da hissedilen deprem!
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.5'de merkez üssü Silivri açıkları olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul ve çevresindeki illerde bir deprem hissedildi. Sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.57'de merkez üssü Silivri açıkları olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının derinliği 24.86 km olarak ölçüldü.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2025-08-20 19:57:38 40.84306 28.27194 9.42 ML 3.2 Marmara Denizi - [24.86 km] Silivri (İstanbul)
2025-08-20 19:38:42 39.24 28.14667 5.75 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 19:38:04 37.25611 36.97611 6.77 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep)
2025-08-20 19:30:11 39.19972 28.10639 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 19:19:14 39.27778 28.10694 5.3 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 19:15:57 39.16694 28.10861 7.03 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 19:06:26 39.2175 28.17722 9.02 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 19:02:10 39.27194 28.10917 6.12 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 18:58:32 39.19833 28.1925 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 18:56:56 39.20722 28.18833 8.46 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 18:46:34 39.19639 28.20528 7.49 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 18:40:15 39.25167 28.10861 6.54 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)