AJet'ten yurt dışına özel kampanya: 9 euroya seyahat imkanı

AJet, hem yurt içi hem de yurt dışındaki uçuş noktalarını artırarak ağını genişletirken, Avrupa destinasyonlarına özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde yolcular, 8 kg kabin bagaj hakkı ile 9 Avrupa ülkesine sadece 9 Euro’ya seyahat edebilecek. Peki kampanyalı biletler hangi ülkelerde geçerli olacak? İşte kampanyanın geçerli olduğu tarihler....

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli bir kampanya başlattı. Kampanya ile yolcular 9 Avrupa ülkesine 8 kg bagaj hakkı ile birlikte 9 Euro'ya seyahat edebilecek. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler ve ülkeler açıklandı.

AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA) 9 EURO BİLET KAMPANYASI AJet'in indirimli bilet kampanyası, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. AJet'in indirimli bilet kampanyası 9 Avrupa ülkesine, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 Euro artı vergilerden oluşuyor. İndirimli biletler; 20 Ağustos tarihinde saat 10.00'dan, 22 Ağustos saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.