Yaşam

AJet'ten yurt dışına özel kampanya: 9 euroya seyahat imkanı

AJet, hem yurt içi hem de yurt dışındaki uçuş noktalarını artırarak ağını genişletirken, Avrupa destinasyonlarına özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde yolcular, 8 kg kabin bagaj hakkı ile 9 Avrupa ülkesine sadece 9 Euro’ya seyahat edebilecek. Peki kampanyalı biletler hangi ülkelerde geçerli olacak? İşte kampanyanın geçerli olduğu tarihler....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
AJet'ten yurt dışına özel kampanya: 9 euroya seyahat imkanı

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli bir kampanya başlattı. Kampanya ile yolcular 9 Avrupa ülkesine 8 kg bagaj hakkı ile birlikte 9 Euro'ya seyahat edebilecek. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler ve ülkeler açıklandı.

AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)

9 EURO BİLET KAMPANYASI

AJet'in indirimli bilet kampanyası, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. AJet'in indirimli bilet kampanyası 9 Avrupa ülkesine, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 Euro artı vergilerden oluşuyor. İndirimli biletler; 20 Ağustos tarihinde saat 10.00'dan, 22 Ağustos saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)

KABİN BAGAJI ÜCRETSİZ

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla yolculuk imkanı sunan AJet'in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg'ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)

112 BİN 224 KOLTUK SATIŞTA

Kampanya kapsamında toplam 112 bin 224 koltuk satışta olacak. Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)

9 EURO'DAN BAŞLAYAN YURT DIŞI ÇIKIŞLI UÇUŞLAR

ÜLKE

KALKIŞ

VARIŞ

FİYAT

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 GBP'dan başlayan fiyatlarla

Belçika

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Danimarka

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Macaristan

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsveç

Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 GBP'dan başlayan fiyatlarla

AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)AJet'ten yurt dışına özel kampanya (AA)

9 EURO'DAN BAŞLAYAN TÜRKİYE ÇIKIŞLI UÇUŞLAR

ÜLKE

KALKIŞ

VARIŞ

FİYAT

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Macaristan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Belçika

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Danimarka

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsveç

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

39 EUR'dan başlayan fiyatlarla
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN