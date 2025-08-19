Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araba çarptı: 1 ölü
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Ahmet Ilgaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
B.Y'nin kullandığı 02 BJ 631 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Turgut Özal Tıp Merkezi civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz'a (80) çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ilgaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.