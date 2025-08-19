Uzun yaşamın şifası: Çinliler bu meyveyle dinç kalıyor! A Haber Goji'nin ana vatanında

Giriş Tarihi: 19.08.2025 18:38

Toplanan meyveler kurutulduktan sonra satışa hazırlanıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri de Çin'den Goji Berry ithal eden pazarlar arasında. Çin'de daha çok kurutulmuş hali tüketilirken, Avrupa'da meyve suyu ya da salata sosu olarak sofralarda yer buluyor.

Çinli vatandaş: "Goji Berry sürekli çiçek açan bir bitkidir, bu yüzden toplama işlemi tek tek yapılır. Çok fazla iş gücü gerektirir."

Çinli üreticiler, Goji'nin sürekli çiçek açan bir bitki olduğunu, meyveler olgunlaşırken aynı anda yeni çiçekler verdiğini anlattı. Bu nedenle toplamanın büyük emek istediğini ve tamamen elle yapıldığını belirtti.

A Haber ekibi, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne gitti. Goji'nin doğduğu topraklarda, bahçelerde şifa dolu meyveler tek tek elle toplanıyor. Çinli üreticiler, "Ningxia'nın gojisi diğerlerinden farklı, hem gıda hem ilaç olarak kullanılabiliyor" diyor.

(foto:ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kadın üretici:

"Ürünlerimiz Türkiye ve AB ülkelerine de ihraç ediliyor. Çin'de kurutulmuş hali tüketiliyor, ama Avrupa'da genellikle meyve suyu veya sos olarak tercih ediliyor."

SAĞLIK İÇİN BİNLERCE YILLIK GELENEK

Goji Berry'nin 4 bin yıllık geçmişi olduğu biliniyor. Böbrek ve ciğerler için faydalı olduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve enerji verdiği söyleniyor. Ayrıca "yaşam iksiri" olarak anılan çekirdek yağı, yaşlanmayı geciktirici etkisiyle öne çıkıyor.

Çinli vatandaş:

"Ben 65 yaşındayım, enerjimi Goji'ye borçluyum. Özellikle çekirdek yağı adeta bir yaşam iksiridir."