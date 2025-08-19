Uzun yaşamın şifası: Çinliler bu meyveyle dinç kalıyor! A Haber Goji'nin ana vatanında
Türkçe adı kurt üzümü olan goji berry, Çin’in kuzeybatısındaki Ningşia bölgesinde binlerce yıllık geleneğin parçası olarak yetişiyor. C vitamini deposu, antioksidan zengini ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle dikkat çeken goji, aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Hasadı tamamen el emeğiyle yapılan meyve, taze veya kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Çay, yemek ve kuruyemiş karışımlarında yer bulan goji, hem Çin’de hem de dünya mutfaklarında farklı şekillerde kullanılıyor. Türkiye ve Avrupa ülkelerine de ihraç edilen bu özel meyve, sağlık iksiri olarak öne çıkıyor. Çinli üreticiler, goji berry’nin sadece bir meyve değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunun da altını çiziyor.
A Haber ekibi, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne gitti. Goji'nin doğduğu topraklarda, bahçelerde şifa dolu meyveler tek tek elle toplanıyor. Çinli üreticiler, "Ningxia'nın gojisi diğerlerinden farklı, hem gıda hem ilaç olarak kullanılabiliyor" diyor.
ÇİÇEK AÇARKEN MEYVE VEREN MUCİZE BİTKİ
Çinli üreticiler, Goji'nin sürekli çiçek açan bir bitki olduğunu, meyveler olgunlaşırken aynı anda yeni çiçekler verdiğini anlattı. Bu nedenle toplamanın büyük emek istediğini ve tamamen elle yapıldığını belirtti.
Çinli vatandaş:
"Goji Berry sürekli çiçek açan bir bitkidir, bu yüzden toplama işlemi tek tek yapılır. Çok fazla iş gücü gerektirir."
ÇİN'DEN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR
Toplanan meyveler kurutulduktan sonra satışa hazırlanıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri de Çin'den Goji Berry ithal eden pazarlar arasında. Çin'de daha çok kurutulmuş hali tüketilirken, Avrupa'da meyve suyu ya da salata sosu olarak sofralarda yer buluyor.
Kadın üretici:
"Ürünlerimiz Türkiye ve AB ülkelerine de ihraç ediliyor. Çin'de kurutulmuş hali tüketiliyor, ama Avrupa'da genellikle meyve suyu veya sos olarak tercih ediliyor."
SAĞLIK İÇİN BİNLERCE YILLIK GELENEK
Goji Berry'nin 4 bin yıllık geçmişi olduğu biliniyor. Böbrek ve ciğerler için faydalı olduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve enerji verdiği söyleniyor. Ayrıca "yaşam iksiri" olarak anılan çekirdek yağı, yaşlanmayı geciktirici etkisiyle öne çıkıyor.
Çinli vatandaş:
"Ben 65 yaşındayım, enerjimi Goji'ye borçluyum. Özellikle çekirdek yağı adeta bir yaşam iksiridir."
DÜNYA SOFRALARINDA GOJİ
Meyve, taze veya kurutulmuş halde tüketilebiliyor. Çay yapımında, yemeklerde, yulaf ve kuruyemiş karışımlarında yer alıyor. Hem Çin mutfağında hem de farklı kültürlerde sofraların vazgeçilmezi olmuş durumda.
Endonezyalı ziyaretçi:
"Gerçek bir Goji Berry ağacını ilk kez gördüm. Annem evde çorbalara hep eklerdi. Yapraklarının uykuya yardımcı olduğunu da burada öğrendim."