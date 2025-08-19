Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi! Okullarda yeni dönem | Cep telefonu, ders kitabı, okul zili...

Uygun okullarda ʺzilsiz okulʺ uygulamasına geçilecek. (A Haber arşiv)



ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI HAYATA GEÇECEK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda zilsiz okul uygulaması hayata geçirilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hâllerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesinin makul düzeye indirilmesi, okul zillerinin Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilmesi uygulamasına geçilecek.



Okulların eğitim öğretime hazır ve uygun hâle getirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince mahallinde gerekli kontroller yapılacak. Hâlen devam eden bakım, onarım çalışmalarının ivedilikle tamamlanması sağlanacak.



Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında ücret talebine ilişkin şikâyetler valiliklerce değerlendirilecek.



Norm kadro fazlası öğretmenlerin zamana bağlı olmaksızın alanlarında ihtiyaç oluşan eğitim kurumlarına atamalarının yapılması, "aylıksız izin, askerlik, doğum" vb. sebeplerle norm kadro dışında oluşan öğretmen ihtiyaçlarının geçici görevlendirme kapsamında sırasıyla eğitim bölgesinde, ilçede, ilçe grubunda, diğer ilçelerde bulunan norm kadro fazlası öğretmenlerden karşılanması ve ilçe grubunda norm kadro fazlası öğretmen bulunan alanlarda ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi sağlanacak.



İl millî eğitim müdürlüklerince, öğretmenler görev yaptığı ilçe grubunda alanında öğretmen ihtiyacı varken ilçe grubu dışındaki bir eğitim kurumuna zorunlu bir mazereti olmaksızın kesinlikle görevlendirilmeyecek.



Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslar da belirlendi. Velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde ikinci dönem Öğretmenler Kurulunda belirlenmesi gereken kıyafetin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logoların okul aile birliği tarafından temin edilerek okulların internet sayfaları vasıtasıyla velilerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Bu doğrultudaki iş ve işlemlerin kontrolleri yapılarak süreç titizlikle takip edilecek.



Uygulamaya konulan ilkokullarda öğrencilerin şubelerinin ve öğretmenlerinin, ortaokullarda ise öğrencilerin şubelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde otomatik olarak belirlenmesi süreci ile ilgili tüm iş ve işlemler özenle yürütülmeye devam edecek.



Okul/kurum bina ve derslik kapasitelerinin tam olarak kullanılması sağlanacak. Okul türlerinin değiştirilmesi, binaların takası ve alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınacak. Eğitim ve öğretim yılı içinde sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda ilgili sınıf şubelerinin birleştirilmesi ve öğrencisi kalmayan şubelerin kapatılması, okul binalarının eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmaması, ihtiyaç durumunda Bakanlığın bilgisi ve onayı dâhilinde hareket edilmesi sağlanacak.



Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencilerin eğitime erişimi esas olduğundan, öğrencisi azalan okullar açık kalacak.



Resmî ve özel okullara Bakanlıkça dağıtımı yapılan ders araç gereçlerinin ve ders kitaplarının okul ve kurumlara zamanında teslim edilmesi, il dışı nakil gelen öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının olması hâlinde MEBBİS "Kitap Seçim Modülü"ne eylül ayı içerisinde veri girişlerinin yapılarak öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması, kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilerek Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Yeni dönemde okullarda ücretsiz dağıtılan kaynaklar harici materyal kullanımına izin verilmeyecek. (A Haber arşiv)



ÜCRETSİZ KAYNAK HARİCİ MATERYAL KULLANDIRILMAYACAK

Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyaller okul/kurumlarda kullandırılmayarak, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılacak. Bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonları planlanmaması için gereken tedbirler alınacak.



Bakanlığın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik hazırladığı dijital eğitim platformlarının, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla liselere geçiş ve yükseköğretim kurumları sınavlarına öğrencilerimizin hazırlanması için üretilen "MEBİ" bireysel öğrenme platformunun, destekleme ve yetiştirme kurslarının tanıtımları, Bakanlık tarafından hazırlanan sunumlarla yapılacak. Öğrencilerin elektronik eğitim içeriklerine erişimlerine yardımcı olacak hususlara özen gösterilecek.



Özel okulların eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlerken ilgili Yönetmelik'in 53 ve 54. maddelerine uygun hareket etmeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fiyat uygulanmaması, söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilen okullarla ilgili Kanun hükümlerince işlem yapılması sağlanacak.



Yapılan devamsızlıklar mevzuatta belirtilen sürelerde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenecek. Okul idarelerinin bu hususta gerekli hassasiyeti göstermesi, önleme ve müdahale komisyonlarının işletilmesi sağlanırken il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince okullardaki devamsızlık durumları izlenerek gerekli tedbirler alınacak.



Öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında şahsiyet gelişimlerine ve benlik bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli dersleri ilgi, yetenek, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak tercihlerine göre seçmeleri sağlanacak. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, bu derslerin program içeriğine uygun bir şekilde işlenmesi takip edilecek.



Okullarda eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla yapılacak iş birliği ve protokoller il/ilçe millî eğitim müdürü ve okul müdürünün imzası olacak şekilde düzenlenecek. İlgili genel müdürlüğe konuya yönelik bilgi verilmesi, yetkili makamlardan izni olmayan şahıslar ve protokolü bulunmayan kurum, kuruluş, organizasyonlarla okulların iş birliği yapmaması, bu kapsamdaki faaliyetlere katılıma izin verilmemesi sağlanacak.



Valilikler ile sektör/paydaşlar arasında imzalanan eğitim iş birliği protokollerinde, protokol kapsamındaki okulların tür ve statüleriyle ilgili özel bir hükme yer verilmeyecek. Hazırlanan protokollerde 'Protokol Danışma Kurulu' ve 'Protokol Yürütme Kurulu' gibi kurullar oluşturulmayacak ve çerçeve protokoldeki ana ilkelere aykırı işlem yapılmayacak.



10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta gerçekleştirilecek; öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.



Eğitim kurumlarında düzenlenecek sosyal etkinliklerde millî ve manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerin benimsenmesi, korunması ve geliştirilmesi ilkelerinin esas alınması, öğrencilerin psikososyal gelişimini destekleyen etkinlik ve kutlamalara yer verilmesi, öğrenciler arasında akran desteğini güçlendirecek şekilde grup çalışmalarına, takım oyunlarına, proje ve beceri temelli etkinliklere ağırlık verilmesi sağlanacak.



Okullarda kültür, sanat, spor ve bilim etkinlikleri çerçevesinde eylem planı hazırlanarak öğrencilerin yıl boyunca katıldığı kulüp çalışmaları ve kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile yürütülecek faaliyetler, e-Okul "Öğrenci Sosyal Etkinlik ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Modülü"ne zamanında ve eksiksiz olarak işlenecek.



Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ve diğer yarışmalara katılarak dereceye giren öğrenciler; il millî eğitim müdürlüklerince izlenip takip edilecek. Bilgileri, herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın derece alınan tarihi müteakip ilk iş gününde ilgili genel müdürlüklere gönderilecek.



İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek. Bu bağlamda enerji verimliliğinin artırılması, kaynakların verimli kullanılması, gereksiz enerji tüketiminin periyodik olarak azaltılması, okulların "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi" ile tescil edilmesi için enerji tasarrufu, enerji izleme, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci eğitimi ve yeşil alanların artırılması gibi konularda farkındalık eğitimleri yapılacak.



Bakanlığın politikalarına aykırı olarak kademeler arası geçiş sınavlarındaki sonuçlar temel alınarak öğrencileri yarış ortamına sürükleyip olumsuz etkileyecek şekilde sıralamaların yapılmasının önüne geçilecek ve dereceye giren öğrenciler için törenler düzenlenmesi gibi pedagojik olmayan uygulamalardan kaçınılacak.



Ayrıştırmaya yol açacak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldıracak, pedagojik açıdan olumsuzluklara sebebiyet verecek "okula kayıt, teknolojik/fiziki imkânlar, yabancı dil eğitimi" gibi hususlar gerekçe gösterilerek özel şube oluşturma uygulamalarından da geri durulacak.



Bakanlığın katılımcı politikaları doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri ile örtüşen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecini desteklemek amacıyla öğretmenlerce hazırlanan "Okumaya Başlıyorum", "Artık Okuyorum", "Hikâyelerim", "Şiirlerim" okuma serisi ile "Öğretmen, Yazar, Çocuk Çiçek Açar" Hikâye Yazma Yarışması kapsamında öğretmen yazarlarca ilkokul öğrencilerinin yaş ve gelişim düzeylerine uygun kaleme alınan hikâye kitapları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla ücretsiz dağıtılacak. Söz konusu okuma serisi ve hikâye kitaplarının Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sayfası ve EBA'dan erişime açılacağı hususunda öğretmenler bilgilendirilecek. Böylece bahse konu materyallerin kullanımı sağlanacak.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin disiplinler arası yaklaşımını esas alan "Harezmi Eğitim Modeli"nin ülke genelinde yaygınlaştırılması teşvik edilecek ve "Harezmi Eğitim Modeli Uygulama Kılavuzu" doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi yönünde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.



Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle eğitim kurumları yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarının mesleki etik ilkelerine uygun şekilde hareket etmelerine özen gösterilecek. Eğitimcilik formasyonuna uygun yönetmelik doğrultusunda öğretmenlerin belirlenen kılık kıyafet seçimi, tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olması konusunda gerekli hassasiyet gösterilecek.



Öğretmen Akademileri kapsamında gönüllülük esası ile düzenlenecek faaliyetlerle öğretmenlerin mekân ve insan ile temas etmesi kapsamında her alandaki kültürel gelişimleri sürekli desteklenerek bilgi ve tecrübe paylaşımı ile atölye çalışmalarına önem verilecek.

Sınıflarda artık cep telefonu bulundurulmasına izin verilmeyecek. (A Haber arşiv)



SINIFLARDA CEP TELEFONU KULLANIMINA İZİN VERİLMEYECEK

Öğrencilerin dijital imkânlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek. Dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması, sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilmesi, öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması, ödev verme ya da bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği platformlar/uygulamalar haricinde sosyal medya uygulamalarının kullanmamaları sağlanacak. Bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak.



Her tür ve derecedeki resmî/özel eğitim kurumları tarafından planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin uygun mekân ve/veya alanları kullanılacak. Okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet vb. etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.



Okullarda akran dayanışmasını güçlendirme konusunda sınıf rehber öğretmenleri, okul idareleri, veliler, öğretmenler ve okul rehberlik servisi tarafından koordineli çalışmalar yürütülecek.



Evde ya da hastanede eğitim hizmetlerinin Yönetmelik hükümleri ile öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak yapılabilmesine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi sağlanacak.



Ortaokul ve lise öğrencilerinin ilgi duydukları alanları ve sahip oldukları becerileri bilimsel yöntemlerle değerlendirerek kendilerine en uygun mesleki seçimleri yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından "Mesleki İlgi Envanterleri" ve "Mesleki Beceri Envanterleri" geliştirildi. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Eylül ayı itibarıyla mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine "Mesleki İlgi Envanterleri", ayrıca 8 ve 9. sınıf öğrencilerine "Mesleki Beceri Envanterleri" uygulanacak.



Millî eğitim müdürlüklerince 10 Ağustos 2024 tarihli 32628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" doğrultusunda ilin şartları dikkate alınarak "İl Mesleki ve Teknik Eğitim Planı" hazırlanacak. Hazırlanan planların Bakanlık onayı alınarak çalışmalar hassasiyetle yürütülecek.



Pansiyonlu okullar öncelikli olmak üzere okulların her yıl rutin olarak yapılan yangın, deprem ve diğer doğa kaynaklı afetlere yönelik iş ve işlemleri ile bakım ve onarım çalışmalarının yaz aylarında tamamlanması için gerekli özen gösterilecek. Afet farkındalığının artırılması ve gerekli bilgi, becerilerin kazandırılması, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi için eğitimlerin ve tatbikatların yapılması, okulların fiziki erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği bakımından rehberlik ve denetim çalışmalarının da yürütülmesi sağlanacak.



Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler, çizelge açıklamaları dikkate alınarak 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik "Hedef Temelli Destek Eğitimi" ders seçimi, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak okul idarelerince 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgeleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm kademelerde uygulanacak. Bu kapsamda zorunlu dersler bölümünde yer alan "rehberlik ve yönlendirme" dersi haftada 1 ders saati olarak okutulacak. Çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan bazı derslerin haftalık ders saatleri "1" ya da "2" olarak güncellendiğinden öğrencilerin seçmeli ders seçim işlemlerinin 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yeniden düzenlenmesi için gerekli hassasiyet gösterilecek.



Uluslararası diploma ve sertifika programına başvuruda bulunmak isteyen resmî ve özel okullar, programa başvuru sürecini başlatmadan önce bağlı bulunduğu genel müdürlükten yazılı onay/izin alacak.



İzinsiz eğitim ve barınma faaliyeti yürüten yerlere, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan ancak amacı dışında faaliyet gösteren kurumlara Kanun çerçevesinde işlem yapılacak. Başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyen kurumların dönüşüm süreçleri ise yakından takip edilecek.



Bakanlığın 2024/52 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Aile Çocuklarının Eğitime Erişimi" konulu Genelgesi'nde belirtilen hususlara riayet edilmesi, Genelge kapsamında e-Okul "Mevsimlik Tarım İşçisi ve Göçer Çocuklarının Eğitimi Okul Tespit ve Takibi Modülü"nde gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılarak veri girişinin, öğrencilerin eğitime erişiminin ve nakil işlemlerinin, akademik telafi programlarının yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacak.



Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında iletişim süreci hızlandırılacak. Ayrıca, bilgi akışının güvenli ve koordineli biçimde sağlanması amacıyla haberleşme ve mesajlaşma gruplarının yerli ve millî mesajlaşma uygulamasında kurulması ve kullanılması konusunda da gereken düzenlemeler yapılacak.