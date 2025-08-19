Hayvanlara kısırlaştırılmasına yönelik uygunsuz paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı
Mardin'de bir şahıs sosyal medya hesabı üzerinden hayvanların kısırlaştırılmasına ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulundu. Şüpheli M.S.K. (43) İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına yönelik uygunsuz paylaşım yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede görüntülerde yer alan şahsın M.S.K. (43) olduğu belirlendi. Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen M.S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.