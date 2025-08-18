Mersin'de köpek kurtarma operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ormanlık alandaki çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 13:27

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde fidan üretimi yapılan Orman İşletme Şefliği sahasında köpekleriyle yürüyüş yapan Hüseyin Keklik, "Çorap" adlı yavrunun çukura düştüğünü gördü.



Köpeğe kendi imkanıyla ulaşamayan Keklik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, kazma ve kürek kullanarak girişini genişlettikleri çukurdan çıkardıkları yavruyu Keklik'e verdi.



Hüseyin Keklik, itfaiye ekibine teşekkür etti.

