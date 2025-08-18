Mardin’de hayvanlara ilişkin uygunsuz paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Mardin’de sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına dair uygunsuz içerik paylaşan M.S.K. (43) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları sırasında tespit edilen paylaşım üzerine harekete geçildi. İnceleme sonucu görüntülerdeki kişinin Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan M.S.K. olduğu belirlendi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.