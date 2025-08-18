Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Otobüste 35 yolcu bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAZA NEDEN YAŞANDI? DETAYLAR A HABER'DE

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kaza ile ilgili detayları canlı yayında aktardı. Karataş, "Ne yazık ki güne bir kaza ile başlamış olduk. Kazanın öncelikle şunu belirteyim; Tokat'tan İstanbul'a gelmekte olan bir otobüsün kazaya karıştığını belirteyim. Tokat'tan İstanbul'a yolcu taşıyan otobüsün içinde ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi bizde mevcut. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sancaktepe ilçesinde Paşaköy mahallesi mevkiinde Tokat istikametinden Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıyor ve kaza gerçekleşiyor. Sadece tek bir araçlık kaza olduğunun altını çizelim. Kazanın sebebine baktığımızda gece saatlerinde kentte yağış vardı. Yerlerin ıslak olması sebebiyle tam da Sancaktepe'de viraj noktasına geldiğinde otobüsün kayması sonucu önce bariyerlere çarpıyor ve kaza meydana geliyor. İlk aldığımız bilgilere göre yolun ıslak olması nedeniyle gerçekleşiyor. Bu tarz kazalarda ilk merak ettiğimiz, 'otobüsün içinde kaç şoför vardı kaç kişi kullanıyordu' oluyor. Ancak burada durumun böyle olmadığını görüyoruz. Çift şoförlü bir yolculuk gerçekleşiyor. Hatta sabaha karşı şoförlerin değiştiği görülüyor. Şoförün ismi Hidayet İstanbullu. 57 yaşında 1968 doğumlu. Yolun ıslak olması en büyük sebep olarak görülüyor." dedi.

