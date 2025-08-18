İzmir'de lastik botla itilen 10'u çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen bir lastik botta 10'u çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

