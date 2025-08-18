İzmir'de iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişinin bilinmeyen nedenle tartışması kötü bitti. Süleyman Ü. cebinden çıkardığı bıçakla Ahmet E.'ye saldırdı. Olayda durumunun ağır olduğu öğrenilen Ahmet E. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 05:32

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Bademli Mahallesi Kımkım mevkisinde Ahmet E. (41) ile Süleyman Ü. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Süleyman Ü, bıçakla Ahmet E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli Süleyman Ü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ahmet E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN