İzmir-Aydın-Denizli hattındaki trenler iptal edildi

Giriş Tarihi: 18.08.2025 15:54

VATANDAŞLAR KAPIDAN DÖNDÜ Kamu çalışanları bugün ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da iş bıraktı. Maaş, sosyal hak ve çalışma şartlarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tekliflerini yetersiz bulan memurların iş bırakması sonucunda Aydın'da tren seferleri iptal edildi. İzmir-Aydın- Denizli arası sefer yapan trenlerin iptal olması sebebiyle, bilet almak için tren garına gelen vatandaşlar da kapıdan dönmek zorunda kaldı. Hemen her gün çok sayıda vatandaşı kullandığı tren garı da sessizliğe bürünürken, gar görevlileri de boş kalan peronlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.





"AYDIN'DA MAHSUR KALDIM"



Aydın'dan trenle İzmir'in Torbalı ilçesine gitmek istediğini ifade eden vatandaşlardan İkram Polat, "Ben Aydın'dan İzmir Torbalı'ya gidecektim. Geldim bilet yoktu. Tren seferleri iptal olmuş. Ben de burada mahsur kaldım. Bakalım neler olacak" diyerek mağdur olduğunu dile getirdi.



İptal olan seferler ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan paylaşımda ise "Sayın yolcularımız, ülke genelinde kamu memurlarınca gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemi dolayısıyla bugün (18 Ağustos 2025) ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde gecikmeler ve iptaller meydana gelmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı.