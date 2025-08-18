Eskişehir’de makinaya sıkışan işçi ağır yaralandı

Eskişehir’de bir metal ve plastik parça üretimi yapılan fabrikada çalışırken makinaya sıkışan işçi K.G., ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:51

Olay, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren metal ve plastik parça üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi K.G. çalıştığı makinaya sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu K.G.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı işçi, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören bazı mesai arkadaşlarının şoku atlatamadığı ve gözyaşı döktüğü öğrenildi.

