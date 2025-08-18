Diyarbakır'daki düğünde yumruklu bıçaklı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. M.Ç. (25) bıçakla, Y.Ç. (42) ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:28

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, düğün salonunda, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. (25) bıçakla, Y.Ç. (42) ise darp sonucu yaralandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

