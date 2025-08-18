Çanakkale'de yanan bölgeler havadan görüntülendi! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yanan bölgeler havadan görüntülendi. Öte yandan tahliye edilen köylerde yaşayan vatandaşlar yeniden evlerine dönmeye başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çanakkale'deki orman yangını sonrası son durum havadan görüntülendi. (İHA) Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.