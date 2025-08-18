Yaşam

Çanakkale'de yanan bölgeler havadan görüntülendi! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yanan bölgeler havadan görüntülendi. Öte yandan tahliye edilen köylerde yaşayan vatandaşlar yeniden evlerine dönmeye başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çanakkale'deki orman yangını sonrası son durum havadan görüntülendi. (İHA)Çanakkale'deki orman yangını sonrası son durum havadan görüntülendi. (İHA)

Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde vatandaşlar yeniden köylerine dönmeye başladı. (İHA)Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde vatandaşlar yeniden köylerine dönmeye başladı. (İHA)

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDE YAŞAYANLAR EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR
Yangın nedeniyle Gelibolu'nun, Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat'a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Boşaltılan köylerde yangın riski azaldığı için isteğe bağlı olarak vatandaşlar yeniden evlerine döndü.

Çanakkale'de yanan bölgeler havadan görüntülendi. (İHA)Çanakkale'de yanan bölgeler havadan görüntülendi. (İHA)

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün gece boyunca karadan yapılan müdahalelerin ardından yangının 00.15 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Çanakkale'de yanan bölgeler havadan görüntülendi. (İHA)Çanakkale'de yanan bölgeler havadan görüntülendi. (İHA)

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." dedi. Bu arada yanan alanlar, dronla görüntülendi.

