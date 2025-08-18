Bunu da kimseye kaptırmadık! Arabayla peribacalarının arasına girdi! Kapadokya'da ilginç anlar

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle taşıt trafiğine kapalı yolda peribacalarının arasına girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 15:22

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarının arasında ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu.

