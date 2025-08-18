Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 03.14'te gerçekleşen sarsıntı yerin 6.6 kilometre derinliğinde yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 03:30

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. . Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03.14'te bir deprem daha meydana geldi.

Yapılan açıklamada merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtilen sarsıntı 3.7 büyüklüğünde meydana gelirken, deprem 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

FOTO: AFAD (EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

DEPREM

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-18

Saat:03:14:05 TSİ

Enlem:39.23722 N

Boylam:28.19389 E

Derinlik:6.6 km

Foto: AA

SON DEPREMLERİ LİSTESİ

2025-08-18 03:14:05 39.23722 28.19389 6.6 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:57:16 39.24 28.21056 6.46 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:54:45 39.23222 28.16028 9.8 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:52:45 39.25056 28.11361 7.37 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:51:17 39.14778 28.15917 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:49:54 39.20694 28.11 7.28 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:48:09 39.21611 28.22361 5.8 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:45:43 39.25528 28.08722 6.25 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:41:23 39.25444 28.08583 7.87 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:39:15 39.22056 28.1775 8.76 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:38:29 39.19333 28.15472 7.58 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:37:24 39.27361 28.0625 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:35:32 39.21861 28.16278 9.78 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:34:50 39.23694 28.16917 11.07 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:32:10 38.33917 38.80417 7.04 ML 0.9 Kale (Malatya)

2025-08-18 02:31:50 39.18667 28.08306 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:29:13 39.18583 28.15667 6.79 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:27:16 39.1775 28.22694 5.57 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:21:44 39.17083 28.15722 6.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:18:54 39.24417 28.18722 5.05 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:17:52 39.17278 28.13917 7.01 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:16:55 39.22083 28.1675 5.45 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:16:17 39.27139 28.10444 6.59 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:15:29 39.24611 28.11944 8.27 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:10:50 39.26861 28.1 7.23 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:10:15 36.92139 28.04306 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla)

2025-08-18 02:09:40 39.23583 28.18694 5.84 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:08:13 39.195 28.03167 7.43 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:07:02 39.94056 39.57278 6.98 ML 1.5 Kelkit (Gümüşhane)

2025-08-18 02:06:56 39.23722 28.1725 6.54 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:04:30 39.20333 28.17639 10.43 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:01:08 39.22333 28.16333 9.68 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-08-18 02:00:46 39.24833 28.1175 5.07 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

