Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem: AFAD ilk detayları duyurdu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11.26’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre deprem 6,72 km derinlikte gerçekleşti. Öte yandan ilçede, 10 Ağustos yaşanan 6,1’lik depremde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkım çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'daki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor (AA)

İLÇEDE AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILIYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleriyle binalar kontrollü şekilde yıkılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar sırasında vatandaşların zarar görmemesi için alanlara giriş yasaklandı.

