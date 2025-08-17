Manavgat'ta otomobil ile elektrik bisiklet çarpıştı

Manavgat'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1607 sokakta meydana gelen kazada, Erdal B.'nin kullandığı 07 BIE 940 plakalı otomobil Üniversite istikametine seyir halindeki yabancı uyruklu Ahmed El Ş.'nin kullandığı tescilsiz elektrikli motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde tescili olmadığı belirlenen elektrikli bisiklet yediemin otoparkına çekilirken sürücü belgesi olmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmed El Ş.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, tescili zorunlu aracı tescil ettirmemekten 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 20 bin 844 TL para cezası uygulandı.

Kaza sonrası kendisini iyi hissettiğini belirten elektrikli bisiklet sürücüsünün bir süre sonra rahatsızlanarak kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

