Kağıthane'de 5 katlı iş merkezindeki yangın kontrol altına alındı

Kağıthane'de bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında alevler yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede hızla yayıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 23:04

Paylaş



ABONE OL

Kağıthane'de saat 20:00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak'taki 5 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alarak söndürüldü.

Ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN