Yaşam

Erzurum'da köy yoluna ayı ailesi indi: O an görüntülendi

Erzurum Şenkaya’da Göreşken köyünde yola inen bir ayı ailesi, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün önüne çıkan 3 yavru ayı kısa süre otomobilin önünde dolaştıktan sonra araziye yöneldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Erzurum'da köy yoluna ayı ailesi indi: O an görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yola inen ayı ailesi sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şenkaya ilçesine bağlı Göreşken köyünde otomobille seyreder sürücü bir anda karşısında ayı ailesini gördü. 3 yavru ayı bir süre otomobilin önünde seyrettikten sonra gözden kayboldu.

Bir süre otomobilden yavru ayıları takip eden sürücü ayıların araziye yönelmesinden sonra yoluna devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN