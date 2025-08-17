Çankırı'da yangın 6 evi resmen kül etti!

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyündeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın dehşete neden oldu. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:21

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. Üçgazi köyünde bir evde henüz sebebi bilinemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sabah saatlerinde söndürülebildi. Yangında, üçü metruk 6 ev kullanılamaz hale geldi.

