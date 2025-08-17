Bağcılar oto sanayi sitesinde yoğun duman korkuttu

Bağcılar'da oto sanayi sitesindeki kaporta boya dükkanında açık kalan fırının çıkardığı duman sanayi sitesinde panik yarattı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 10:21

Paylaş



ABONE OL

100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yer alan oto sanayi sitesinin çatı katını saran ve pencerelerinden çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiyenin yanı sıra polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Yükselen yoğun duman nedeniyle bodrum katlardaki araçların yanma riskine karşı çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.



Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sanayi sitesinin tamamını saran duman tahliye edildi.



Yapılan incelemelerde dumanın bir oto kaporta boya dükkanındaki fırının açık kalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN