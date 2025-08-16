Kaygan zemine kapılan motosiklet devrildi! O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da yokuş aşağı seyrederken kaygan zemine kapılarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 09:53

Kaza, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi istikametine seyreden Emirhan G.'nin kullandığı motosiklet, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürüklenen motosiklet sürücüsü Emirhan G. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

