Kars'ta 22 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı. Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, 22 suç kaydı bulunan ve 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan B.B'nin Arpaçay ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi.
