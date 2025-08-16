Yaşam

Kars'ta 22 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı. Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, 22 suç kaydı bulunan ve 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan B.B'nin Arpaçay ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

