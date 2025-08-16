Bursa'da dolandırıcılara karşı 100 bin kişiye bilgilendirme

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde üye sayısı yüksek olan BAL-GÖÇ (Balkan Göçmenleri Derneği), MUŞ-DER (Muşlular Derneği), DAĞ-DER (Bursa Dağ Köyleri Derneği) ve Erzurum Narmanlılar Derneği ziyaret edildi.



Ekipler, dernek yöneticileriyle yüz yüze görüşerek yaklaşık 100 bin üyeye dernekler aracılığıyla bilgilendirme yapılmasını sağladı. Vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olması için yürütülen çalışmaların süreceği bildirildi.

