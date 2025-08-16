Afyonkarahisar'daki yangından sevindiren haber!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 10:46

Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.



Bodur ağaçlık alanların bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangında, yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.



Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

