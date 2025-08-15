TEM'de korkutan yangın!
İstanbul TEM Otoyolu Hasdal mevkinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.
İstanbul TEM Otoyolu Hasdal mevkinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir olay sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, TEM Otoyolu kenarında çıktığı için sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenli geçiş için çalışma yaparak sürücülere güvenli geçiş alanı oluşturdu.
İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.