Tek şeride düşen yolda feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü, 4 yaralı

Burdur'da devam eden yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen bölgede iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobillerde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:07

Burdur'da panelvanla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.



Şerafeddin Y. (55) idaresindeki 15 HK 825 plakalı panelvan, Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlemevi mevkisinde Emine G. (38) yönetimindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücülerden Emine G. hayatını kaybetti, araçta bulunan Armağan G. (62), Rıza G. (62), Enes K. (6) ile panelvan sürücüsü ve araçtaki Saddam A. (24) yaralandı.



Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rıza G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan Armağan G. de hayatını kaybetti.

