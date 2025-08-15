Lastik botta yaşam savaşı: 43 kaçak göçmen batmaktan son anda kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir lastik bot su almaya başladığı anlarda sahil güvenlik ekipleri yardımlarına yetişti. Yaşanan olayda 43 düzensiz göçmen lastik bottan kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 05:35

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, su alan lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

