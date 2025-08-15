Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara hediyeler armağan edildi

Eskişehir'de camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, "Hediyelerini alan yavrularımızın sevinci görülmeye değerdi." dedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:21

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, "Eskişehir'de cami görevlilerimizin özverili çalışmalarıyla yaz dönemi ilmihal ve Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklarımıza, yardımcı olmak amacı ile çam sakızı, çoban armağanı olarak meyve suyu ve kek ikram ettik. Çocuklar, ziyaretimizden ve hediyelerimizden çok memnun oldular, sevindiler. Hediyelerini alan yavrularımızın sevinci görülmeye değerdi. Hacı Yunus Camii, Ömer Ağa Camii, Hayriye Camii, Mamure Camii, Işıklar Camii, Ferahiye Camii, Bedrettin Camii görevlileri bizlere yardımcı oldular. Çocuklar, camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenerek yaz dönemi Kur'an kursların da ilim öğrenme gayretindeler. Bu etkinliklerimize çocukların anne ve babaları da katıldılar" dedi.

