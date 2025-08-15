CHP'li belediyelerden bu görüntüler eksik olmuyor! Vatandaş çileden çıktı: Hizmet yoksa oy da yok!

Giriş Tarihi: 15.08.2025 12:46

CHP'li İzmir'deki çöp krizi henüz hafızalardan silinmemişken, benzer bir sorun bu kez İzmit'ten geldi. Serdar Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır biriken çöpler, mahalleyi adeta sağlık tehdidi altına aldı. Evlerinin önleri çöp dağlarına dönen vatandaşlar, dayanılmaz kokular yüzünden pencerelerini açamaz hale geldi. Belediye yönetiminin duyarsızlığı ise halkı isyan ettirdi.

BELEDİYENİN DUYARSIZLIĞI VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Mahalle sakini Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.