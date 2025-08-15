CHP'li belediyelerden bu görüntüler eksik olmuyor! Vatandaş çileden çıktı: Hizmet yoksa oy da yok!
CHP'li belediyelerde yaşanan çöp krizi sular durulmuyor. Bu kez adres İzmit. İlçenin Serdar Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır toplanmayan çöp yığınları, halk sağlığını tehdit eden bir çileye dönüştü. Evlerinin önü çöp dağına dönen, ağır koku ve haşereler nedeniyle pencerelerini açamayan vatandaşlar, belediye yönetimine tepki göstererek, "hizmet vermeyecekse bizim başımıza gelmesin." ifadelerini kullandı.
CHP'li İzmir'deki çöp krizi henüz hafızalardan silinmemişken, benzer bir sorun bu kez İzmit'ten geldi. Serdar Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır biriken çöpler, mahalleyi adeta sağlık tehdidi altına aldı. Evlerinin önleri çöp dağlarına dönen vatandaşlar, dayanılmaz kokular yüzünden pencerelerini açamaz hale geldi. Belediye yönetiminin duyarsızlığı ise halkı isyan ettirdi.
BELEDİYENİN DUYARSIZLIĞI VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI
Mahalle sakini Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.
"ÇÖP ATANLARA CEZA KESİLMESİNİ İSTİYORUM"
Bölgeye bir güvenlik kamerası takılarak çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep eden Tozar, hem çöpleri atan vatandaşlara hem de toplamayan belediye ekiplerine sitem ederek, "Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz. Böyle bir rezillik olamaz. İnsanlar rahat edecek diye bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Bir haftadan beri bu çöpler burada. Benim evimin içine kadar girecek neredeyse. Çekilir mi böyle bir rezillik? Ayıp. Herkes evinde rahat ediyor, biz böyle çile çekiyoruz. Ben evimde yemeğimi yemedikten sonra, çayımı içmedikten sonra neye yarar?" dedi.
MAHALLELİ ÇİLEDEN ÇIKTI: HİZMET YOKSA OYDA YOK!
Yaşananlara tepki gösteren yaşlı bir mahalle sakini ise belediye başkanına seslenerek, "Ben burada yemek yiyorum ya, şuraya bak. Bir belediye başkanı olarak, sen bunları göz ardı edersen, yarın öbür gün sen seçime katılacaksın. Nasıl kazanacaksın? Millet sana nasıl oy versin? Bak, karşıdaki kadın yemek yiyemiyor. Bunlara bir çözüm bulunsun. Buraya bir tane güvenlik kamerası istiyoruz. Kim çöp atarsa ceza yazsınlar. Bu kadar olmaz ki kardeşim ya" ifadesini kullandı.