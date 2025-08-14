Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında, park halindeki tıra arkadan çarpan ve dorsesinin altına giren otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.

Burak K. (19), 07 BEH 713 plakalı otomobiliyle Çat Yolu'ndan kent merkezine doğru hareket halinde iken, yol kenarında park halinde bulunan 31 ANG 219 plakalı tıra arkadan çarptı ve dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF (İHA) İtfaiye ekipleri tırın altında sıkışan otomobili uzun bir çalışmadan sonra çıkardı ve sağlık personeli Burak K.'nin vefat ettiğini belirledi, ambulans ile adli tıpa kaldırıldı.

FOTOĞRAF (İHA) Çat ilçesinden Erzurum yönüne gelen yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.