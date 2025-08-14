Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, köy halkı acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 12:22

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Yarenler köyü yolunda seyir halinde olan traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü İlhami Arslan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde İlhami Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, köy halkı acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN