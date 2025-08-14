Kilis'te otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kilis çevre yolunda otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, M.A. idaresindeki 06 ELT 392 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 79 ABM 173 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin lastiği patlarken kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.A.C. yaralandı. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.