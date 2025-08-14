CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin itfaiye aracı şovu fiyaskoyla bitti! 22 milyonluk kamu malı bakın nasıl küle dönmüş?
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, teknik özellikleri bakımdan üstün bir yangın söndürme aracını itfaiyenin envanterine kattı. Henüz tam anlamıyla sahadaki etkisi bilinmeyen yangın söndürme aracı envantere girer girmez bölgede çıkan alev kapanlarının ortasına gönderildi. İtfaiye erlerinin teknik özelliklerini bilmediği için hareket ettiremediği söndürme aracı, yangınlara kapılarak küle döndü. 22 milyon değerinde olduğu açıklanan kamu malının perte çıktığı olayın perde arkasında ise başka bir gerçek çıktı. Bölge halkı "şov yaparak" söndürme aracının reklamını yapan ve büyük fiyaskoya imza atan CHP'li Başkan Erkek ise oldukça öfkeli.
Çanakkale'de 5 gün önce merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan ve bir itfaiye aracının alevler arasında kaldığı yangında detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre alevler arasında kalan aracın Çanakkale Belediyesi tarafından iki hafta önce 22 milyon liraya satın alındığı, İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın talimatıyla önlem amaçlı kendi evinin olduğu siteye sevk edildiği ortaya çıktı.
Aracın teknik özelliklerini bilmeyen personel alevlerin ortasında kalan aracı panikle hareket ettiremeyince aracı terk edip canını zor kurtardı. 22 milyon lira değerindeki itfaiye aracı ile müdürün evinin de aralarında olduğu 3 ev küle döndü.
KENDİ OTURDUĞU SİTEYE GÖNDERDİ
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramış ve alevler havadan ve karadan yoğun müdahale ile ikinci gününde kontrol altına alınmıştı.
Yangın sırasında bir itfaiye aracı alevler arasında kalmış, hemen arkasında bulunan huzurevi sakinlerini taşıyan minibüs ise geri çıkarak kurtulmuş, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yangında alevler arasında kalan Çanakkale Belediyesine ait itfaiye aracı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.