Burdur'da kaza: 4 yaralı

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:55

Paylaş



ABONE OL

Burak Ö. idaresindeki 15 ABB 014 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi NATO Çevre Yolu'nda şarampole devrildi. Kazada, sürücü Burak Ö. ile araçta bulunan Oğuzhan U, Halil S. ile Sadi E.C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN