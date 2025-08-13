Adana'da korkunç olay! Sulama kanalına giren genç boğuldu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu. Ceset incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına giren kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 kilometre boyunca yaptıkları aramalarda suya giren kişinin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan kontrollerde cesedin Muhammet Alperen Erdoğan'a (21) ait olduğu belirlendi.
Erdoğan'ın kuzeniyle motosikletle gezinti yaptığı sırada serinlemek amacıyla suya girdiği ileri sürüldü.
Ceset incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.